Fidan Ekiz en Renze Klamer starten op 15 februari met het tweede seizoen van De Vooravond, maakt BNNVARA woensdag bekend. De talkshow vervangt M, dat momenteel dagelijks om 19.00 uur te zien is op NPO1.

Het presentatieduo zegt ernaar uit te kijken om weer plaats te nemen in de studio. "We hebben het echt gemist, met alles wat er in de actualiteit speelt", zegt Klamer. Ekiz voegt toe dat er veel aandacht besteed zal worden aan de komende verkiezingen. "Ik heb veel zin en behoefte om daarover in gesprek te gaan."

Ook cultuuronderwerpen krijgen een prominente plek in de tweede reeks van De Vooravond. "Zo krijgen we elke maand de familie Chabot (vader Bart en zoons Splinter, Maurits en Sebastiaan) op bezoek, om ons enthousiast te maken over boeken uit hun eigen boekenkast."

De Vooravond is de opvolger van De Wereld Draait Door en is sinds begin september te zien. Na acht weken moest de talkshow plaatsmaken voor M, gepresenteerd door Margriet van der Linden.

Omdat er door laatstgenoemd programma al een planning was gemaakt rondom de Amerikaanse verkiezingen, omvatte het eerste seizoen van De Vooravond slechts veertig uitzendingen.