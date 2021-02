Dione de Graaff presenteert al bijna 25 jaar NOS Studio Sport, maar heeft onder andere door de presentatie van Het Museum van Nederland geleerd dat ze meer wil. De presentatrice zegt in Veronica Magazine daarom om zich heen te kijken.

"Ook omdat ik al zo veel jaren livetelevisie maak en me zo comfortabel in die rol voel, dat ik dat volgens mij daarnaast in een niet-sportprogramma zou kunnen doen", aldus de 51-jarige De Graaff.

Bij haar werkgever, de NOS, weten ze van de wensen van de presentatrice. Hoewel ze zichzelf als loyaal beschrijft, sluit ze een overstap naar een commerciële zender echter niet uit. "Ook omdat wij sportjournalisten nog altijd een beetje minderwaardig worden bekeken, zeker door andere journalisten. Wij doen 'maar' sportjournalistiek, dat telt niet echt mee. Dat is een foute gedachte."

De Graaff denkt dat de mensen met wie zij werkt juist zeer algemeen ontwikkeld zijn en daarnaast veel over sport weten. "En we maken jaar in jaar uit livetelevisie, uren achter elkaar: je kunt het zo gek niet bedenken of het is tijdens die uitzendingen wel een keer gebeurd. We mogen ons best wat meer realiseren hoe goed wij zijn. Dat klinkt heel arrogant, maar het is wel zo."