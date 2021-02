6,3 miljoen mensen hebben dinsdagavond gekeken naar de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Dinsdag werd officieel bekendgemaakt dat basisscholen de deuren weer zullen openen en dat winkels een afhaalpunt mogen openen.

Het verlengen van de lockdown tot in ieder geval begin maart lag in de lijn der verwachting: eerder op de dag lekte dat al uit. Over de verlenging van de avondklok is nog niets duidelijk. In principe duurt de avondklok tot 10 februari 4.30 uur, maar deze week wordt gesproken over de effecten daarvan en of het noodzakelijk is te verlengen.

Net als eerder werd de persconferentie op zowel de NPO, RTL als SBS uitgezonden. Veruit de meeste mensen keken naar NPO 1: 4,28 miljoen.

Naar de vorige persconferentie op 12 januari keken 6,5 miljoen mensen. De best bekeken persconferentie was vorig jaar april, toen er 7,8 miljoen mensen via diverse zenders naar het verhaal van Rutte en De Jonge keken.