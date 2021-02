Gordon neemt de presentatie op zich van 5 tegen 5, de quiz die op SBS6 voor de zesde keer terugkeert op de Nederlandse televisie. De presentator was tussen 2005 en 2006 ook al te zien in het spelprogramma, destijds uitgezonden op Talpa.

Gordon deelt het nieuws maandag in de podcast GorDonDiablo, die hij samen met dj Don Diablo presenteert. Een woordvoerder van Talpa bevestigt het nieuws aan NU.nl.

De presentator zegt twee nieuwe quizzen voor SBS6 te gaan presenteren, waarvan 5 tegen 5 er een is. Het programma was voor het eerst te zien in 1983, met Willem Ruis als presentator.

Na het overlijden van Ruis keerde de show in 1992 terug, ditmaal gepresenteerd door Peter Jan Rens. Na een aantal reeksen bij de VARA werd het uitgezonden bij RTL 4, waar het in 1998 stopte.

Bij de destijds nieuwe televisiezender Talpa kwam 5 tegen 5 terug, gepresenteerd door Gordon en Winston Gerschtanowitz. In 2015 was het onder leiding van Ruben Nicolai nog kort te zien bij RTL.

Wanneer de quiz op SBS6 te zien zal zijn, wordt op een later moment bekendgemaakt. In het programma moeten mensen raden naar de meest voorkomende voorkeuren van het Nederlandse publiek.