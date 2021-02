Britt Dekker zal naast Wendy van Dijk te zien zijn in het tweede seizoen van de talentenjacht We Want More op SBS6. De presentatrice vervangt Johnny de Mol, die zich de komende tijd meer op andersoortige programma's gaat richten.

Dekker zal vooral de presentatie op zich nemen van het backstagegedeelte van We Want More. "Ik vind het een droom dat ik deel mag uitmaken van het presentatieteam", aldus de presentatrice, die op SBS6 ook te zien is in Wie van de Drie.

"Ik had nooit durven dromen dat ik aan zo'n grote zangwedstrijd mee zou mogen werken, dus het voelt als een enorme eer."

De Mol zal zich volgens een woordvoerder van Talpa "nu meer toeleggen op humaninterestprogramma's".

In We Want More wordt gezocht naar het beste zangoptreden. De winnaar ontvangt 100.000 euro. De jury van het eerste seizoen bestaat uit Davina Michelle, André Hazes, Ali B, Trijntje Oosterhuis en Henk Poort.

De eerste reeks van het programma werd met vaak meer dan één miljoen kijkers goed bekeken. Het tweede seizoen start op 13 maart.