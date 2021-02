Omroep Zwart gaat, mocht de omroep toegang krijgen tot het bestel, samenwerken met BNNVARA. Dat maken oprichters Gianni Grot en Akwasi maandag op sociale media bekend.

De samenwerking met een erkende omroep is, naast het binnenhalen van minimaal 50.000 betalende leden en het indienen van een beleidsplan, een eis binnen de Mediawet waaraan aspirant-omroepen moeten voldoen.

Akwasi zegt in een video op het YouTube-kanaal van Omroep Zwart dat zijn omroep met meerdere omroepen kennis heeft kunnen maken. Volgens Grot snapt BNNVARA "de energie" van Omroep Zwart. Daarnaast denkt hij dat BNNVARA Omroep Zwart kan helpen met voorstellen van programma's aan de NPO.

"BNNVARA heeft gewaagde programma's gemaakt, maar ze kennen wel het reilen en zeilen van de NPO. Dus ik denk dat ze ons ook goede kennis kunnen geven over hoe we ervoor kunnen zorgen hoe wij onze autonome programma's op tv kunnen krijgen."

Akwasi benadrukt in de video dat Omroep Zwart zelfstandig blijft en zelf bepaalt hoe het zijn programma's inhoudelijk invult. Omroep Zwart gaat ook geen programma's maken voor BNNVARA, maar krijgt dus wel hulp van hen aangeboden.

'Ik kan me beter focussen op de leiding achter de schermen'

In de video reflecteert Akwasi ook op eerdere berichtgeving die over hem persoonlijk ging, zoals het eindejaarsinterview met NPO Radio 1 dat hij uit onvrede afkapte.

"De afgelopen tijd gaat het veel meer over mij in de pers dan over Omroep Zwart", vertelt Akwasi. "Ik heb echt nagedacht over hoe ik mijn energie, mijn tijd, mijn inspanning en talent kan plaatsen binnen Omroep Zwart en wat mijn rol serieus gaat zijn. We hebben verschillende scenario's op tafel gegooid. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik me de komende tijd beter kan focussen op de creatieve leiding achter de schermen. Misschien zit daar wel nóg meer mijn kracht dan voor de schermen."



Met de beslissing wil de omroep ook nieuwe talenten en ervaren krachten de mogelijkheid geven zich in de publiciteit te profileren. Twee van hen zijn Eva Cleven (foto) en Yen-Nhi Lê, die het gezicht van de omroep mede zullen bepalen.



"Voor mij lucht het ook heel erg op dat ik lekker achter de schermen mijn ding kan doen. Ongestoord. Zonder afleiding en de focus op de talenten, om dat te brengen, want er zijn zo veel talenten", aldus Akwasi.

Op 1 augustus hoort Omroep Zwart of de omroep wordt toegelaten voor de concessieperiode van 2022 tot en met 2026.