Gravin Eloise, de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, maakt volgende maand kans op een Nickelodeon Kids' Choice Award. Ze is genomineerd in de categorie favoriete Nederlandse ster en neemt het op tegen YouTubers NikkieTutorials en Nienke Plas, zangeres Numidia en zanger Rolf Sanchez.

Het is voor het eerst dat een lid van de koninklijke familie genomineerd is voor de prijs. Gravin Eloise is sinds vorig jaar erg actief op Instagram en geeft geregeld een kijkje in haar leven. Inmiddels heeft ze meer dan 230.000 volgers.

Op Instagram laat Eloise weten verheugd te zijn met haar nominatie. "Dit is zo ontzettend gaaf en echt een kinderdroom", aldus de gravin.

De Nickelodeon Kids' Choice Awards worden op 13 maart uitgereikt in Los Angeles. In Nederland is de show een dag later te zien.