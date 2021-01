Ronald Koeman is vanaf 17 februari te zien in een driedelige documentaire over zijn eerste maanden als trainer van FC Barcelona.

Naast de sportieve uitdaging van Koeman besteedt Força Koeman ook aandacht aan zijn familie, zijn verleden en zijn liefde voor de stad Barcelona. Ook gaat het over het dreigende vertrek van vedette Lionel Messi en de financiële problemen van FC Barcelona.

Naast Koeman zelf komen ook gezinsleden en (oud-)voetballers als Memphis Depay, Giovanni van Bronckhorst en Frenkie de Jong aan het woord.

Koeman stopte in augustus als bondscoach van het Nederlands elftal. De 57-jarige oud-trainer van onder meer Ajax, PSV en Feyenoord staat momenteel met Barcelona vierde in de Spaanse competitie.