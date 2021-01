Thomas Cammaert was de Mol in het seizoen van Wie is de Mol? dat er duizenden euro's uit de pot verdwenen voor drie jokers. In de aflevering van zaterdag ging er 5.000 euro naar drie vrijstellingen. Een betere ruil, maar nog steeds een absurd bedrag.

Voor Cammaert, die in 2017 de Mol was, blijft zijn deelname aan het programma een van de leukste dingen die hij ooit gedaan heeft. "De Mol zijn is slopend. Je bent drie weken keihard aan het werk en daarna moet je echt bijkomen. Maar het is ook zo geweldig leuk. Het is iets wat je voor altijd bijblijft. Dat zal de Mol van dit seizoen ook hebben."

"Dit seizoen vind ik echt weer leuker dan de vorige. De makers hebben zichzelf, mede vanwege corona, opnieuw moeten uitvinden en dat is heel goed gelukt. Voorgaande jaren zat ik regelmatig te kijken met vraagtekens in mijn hoofd omdat er zo veel lagen in één opdracht zaten. Nu is dat niet meer, de spellen zijn in hun simpelheid heel leuk. Ik hoop echt dat ze dit blijven doorzetten, zo kunnen ze nog weer twintig jaar door."

Wat viel je op aan deze aflevering?

"Ik zat helemaal niet op Joshua (Nolet, red.) en moet zeggen dat ik als kijker een beetje opgelucht ben dat hij eruit is. Dat is niks persoonlijks hoor, maar ik weet gewoon dat een deelnemer zoals hij voor een Mol heel moeilijk is. Hij was zo aanwezig en steeds zo de verdenking op zichzelf aan het trekken. Dat hij het voortouw neemt kan fijn zijn in sommige opdrachten, maar ik denk dat het goed is dat iedereen nu ongeveer op hetzelfde niveau zit."

"Als ik als Mol opdracht één had moeten doen, was ik gaan schilderen, want daar heb je de meeste invloed. Dus dan zou het Splinter (Chabot, red.), Charlotte (Nijs, red.) of Rocky (Hehakaija, red.) moeten zijn. Die laatste kunnen we sowieso afstrepen: haar tekeningen waren veel te mooi en zij doet sowieso altijd keihard haar best. Maar Charlotte heeft overduidelijk wat tekenlessen gemist, haha."

Wie speelt een vals spel?

"Splinter ziet er aardig uit en zo doet hij ook. Hij is leuk en aanwezig, maar nooit te. Maar zijn reacties kloppen niet altijd helemaal, heb ik het idee. Zoals bij de executie, op het moment dat ze hoorden dat er 5.000 euro uit de pot was: bij Joshua en Renée (Fokker, red.) zag je oprechte verontwaardiging. Splinter leek meer een soort te imploderen en dat is eigenlijk altijd zo. Alsof hij iedere keer overweegt: hoe kan ik hier het beste reageren? En dan een beetje blijft hangen."

"Als Splinter het is, heeft hij Joshua natuurlijk onwijs om de tuin geleid. Dat is altijd een leuk element: bij mij sliep Diederik (Jekel, red.) 21 dagen op de kamer en wij hadden een bondje, maar hij had geen idee dat ik het was."

Wie is te eerlijk?

"Rocky heb ik lang geleden al afgestreept als Mol. Zij is te eerlijk en haalt te veel geld op om de Mol te zijn. Ze is ook heel vaak een bepalende factor in het succes van een opdracht. Kijk naar opdracht drie in de trein: zij was degene die de cijfers zag in de klokken, terwijl je daar als Mol uitstekend heel lang kan lopen klooien."

Wie gaat er volgende week uit?

"Als ik moet kiezen denk ik Rocky of Renée. Marije (Knevel, red.), Charlotte en Splinter hebben allemaal een beetje dezelfde energie en Rocky en Renée vallen dan toch minder op. Voor het verloop van het spel is het leuker iets aanwezigere deelnemers te hebben, dan blijft het vaart houden."

Wie is de Mol?

"Splinter of Charlotte. Ik snap wel wat je zegt als je Charlotte niet verdacht vindt omdat ze zo zichzelf is, maar dat dachten mijn familie en vrienden ook. Ik kreeg voor de finale echt appjes: wat jammer dat je verliezend finalist bent! Dus dat kan je verrassen. Maar als je me echt zou laten kiezen, ga ik toch voor Splinter, hij is de Mol."