Splinter Chabot gaat zijn eigen talkshow presenteren bij AVROTROS. Het praatprogramma SPLNTR! is vanaf februari op NPO3 te zien.

De talkshow van Chabot wordt vanaf 21 februari iedere zondag uitgezonden. De schrijver en programmamaker, die momenteel als deelnemer in Wie is de Mol? te zien is, zal jonge gasten uit de wereld van kunst, cultuur, politiek en media ontvangen.

Chabot zegt in een persbericht dat hij in het programma een podium wil creëren voor jonge en talentvolle makers. "Met een grote diversiteit aan gasten gaan we in gesprek over hun passies, drijfveren en struikelblokken", vertelt hij.

SPLNTR! is vanaf 21 februari iedere zondag om 21.45 uur te zien op NPO3.