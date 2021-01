Het allerlaatste seizoen van Keeping Up with the Kardashians gaat op 18 maart in première in de Verenigde Staten, kondigt E Online donderdag aan.

In een aankondigingsfilmpje is te zien hoe Kris Jenner, de matriarch van de familie, in tranen aan de crew van het programma vertelt dat het er een eind komt aan de realityshow. Er werden maar liefst twintig seizoenen van het programma gedraaid.

Kim Kardashian maakte in september al bekend dat het twintigste seizoen het laatste zou zijn, maar het was nog niet duidelijk wanneer de reeks te zien zou zijn.

De makers van Keeping Up with the Kardashians volgen al ruim veertien jaar niet alleen de zussen Khloé, Kim en Kourtney, maar ook hun moeder Kris Jenner, broer Rob Kardashian, Caitlyn Jenner en halfzusjes Kendall en Kylie Jenner.

Eind vorig jaar kwam naar buiten dat de familie een meerjarig contract bij Disney heeft getekend. De inhoud daarvan is nog onbekend.

Het vijftiende, zestiende en zeventiende seizoen van Keeping Up with the Kardashians zijn momenteel via Videoland te zien. Of de laatste drie reeksen ook beschikbaar komen, is niet bekend.