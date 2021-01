Geertjan Lassche is door de redactie en de redactie-adviesraad van het journalistenvakblad Villamedia tot journalist van het jaar verkozen. Lassche wordt vooral geprezen voor het door hem bedachte BNNVARA-programma Frontberichten.

In Frontberichten sprak medisch personeel tijdens de eerste coronagolf over hun ervaringen door middel van ingestuurde video's. Het programma werd tussen 20 maart en 31 mei 2020 op NPO2 uitgezonden.

"De prijs is voor hem, en daarmee impliciet ook voor het team dat het programma maakte en de zorgmedewerkers die hun vlogs instuurden. Gezamenlijk lieten zij zien waartoe journalistiek in staat is, wat de meerwaarde van journalistiek is", aldus het juryrapport.

"Daar komen waar de crisis echt plaatsvindt, waar de strijd wordt gestreden, waar we kennis van moeten nemen om de situatie goed te kunnen inschatten. Frontberichten is een op-en-top journalistiek programma dat in crisistijd van een groot nadeel, de journalist kon er niet bij zijn, een voordeel wist te maken."

Lassche ontving de prijs, die sinds 2006 wordt uitgereikt, donderdagmiddag uit handen van demissionair minister van Onderwijs en Media Arie Slob.

'Alles valt of staat bij journalistieke integriteit'

Op de website van BNNVARA zegt Lassche dat er voorlopig geen vervolg van Frontberichten in zit.

"Op het einde merkten we dat de kwaliteit van de vlogs veranderde. Ze waren misschien wel mooier, esthetisch gezien, maar we hadden steeds vaker het idee dat vlogs beïnvloed waren door voorlichters. Dan vielen ze af. Want op het moment dat je dat gevoel krijgt, dan moet je het denk ik niet willen. Alles valt of staat bij journalistieke integriteit."