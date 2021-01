Voormalig PowNed-verslaggever Dennis Schouten, presentatrice Zarayda Groenhart en stylist Bastiaan van Schaik zijn op 14 februari te zien in de valentijnsspecial van First Dates. In het programma hebben ze een blind date met een onbekende Nederlander.

Ook actrice Miryanna van Reeden en NPO 3FM-dj Sophie Hijlkema zijn in het programma te zien, meldt BNNVARA donderdag.

Het is niet de eerste keer dat First Dates een speciale uitzending maakt waarin bekende Nederlanders een afspraakje hebben. Zo was Giel Beelen in de valentijnsspecial van 2020 te zien. Zijn date leidde tot een relatie, maar die hield niet langer dan een paar maanden stand.

De special is vrijdag 14 februari om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO3.