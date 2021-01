Matthijs van Nieuwkerk wil al jaren televisie maken in België en nu gaat hij dat eindelijk doen: de presentator gaat Popquiz maken voor VTM.

In gesprek met HLN zegt de presentator, die in Nederland rond de Top 2000 altijd een muziekprogramma maakt, dat de muziekquiz een logische stap voor hem is.

"Wie mij de laatste jaren een beetje gevolgd heeft en misschien zelfs toevallig mijn laatste programma Matthijs gaat door heeft gezien, weet dat ik zonder muziek nauwelijks kan leven. Het is ook geen geheim dat ik al lang droom van een Vlaams avontuur. Toen Tom Lenaerts (de producent van de quiz, red.) me vroeg of ik erover wilde nadenken om Popquiz te presenteren, was dat een feestdag. Want ik ben ook nog eens gek op quizzen."

In Popquiz nemen twee duo's van onbekende muziekliefhebbers het tegen elkaar op in een reeks vragen over het onderwerp. Een exacte datum is nog niet bekend, maar de quiz zal vanaf dit voorjaar te zien zijn.

Van Nieuwkerk heeft meer ruimte in zijn agenda nadat hij in 2020 na ruim veertien jaar stopte met De Wereld Draait Door. Na een coronabesmetting is hij nu wekelijks op zaterdag te zien met Matthijs gaat door.