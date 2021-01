PersVeilig, het meldpunt waar journalisten terecht kunnen als ze worden bedreigd, heeft in de maand januari al meer dan dertig meldingen binnengekregen. Dat is een kwart van het totale aantal meldingen van vorig jaar, laat projectleider Peter ter Velde woensdag desgevraagd aan NU.nl weten.

De stijging van het aantal meldingen komt deels doordat de naamsbekendheid van PersVeilig, dat sinds eind 2019 bestaat, is gegroeid en journalisten en opdrachtgevers het meldpunt beter weten te vinden.

Maar Ter Velde ziet daarnaast vooral een duidelijke toename van het aantal incidenten waarbij journalisten bedreigd worden.

"In de loop van 2020 zag je al een stijging van het aantal meldingen. Tegelijkertijd vonden er toen ook best veel incidenten plaats, bijvoorbeeld rondom de boerenprotesten. Vanaf het najaar is het echt een stuk onrustiger geworden. Als het zo doorgaat, zitten we aan het einde van het jaar op meer dan vierhonderd meldingen. Al ga ik daar niet van uit."

'Dat is nogal wat'

De projectleider benadrukt dat het aantal incidenten in werkelijkheid nog groter is, omdat niet alles gemeld wordt.

"Vorig jaar kwamen we uit op een gemiddelde van twee meldingen per week. Je denkt dat het wel meevalt, maar dat valt helemaal niet mee. Het gebeurde vorig jaar dus twee keer per week dat een journalist zegt dat hij is bedreigd of met fysiek geweld te maken heeft gehad. Dat is nogal wat."

Ter Velde ziet niet alleen een drastische stijging in het aantal meldingen, er vindt ook een verschuiving plaats in de vorm van de bedreigingen.

"Van de 34 gevallen die tot nu toe bij ons zijn gemeld, hebben tien journalisten te maken gehad met fysiek geweld. Ze zijn bekogeld met stenen of vuurwerk of hebben klappen gekregen. 20 van de 34 hebben te maken gehad met bedreigingen. De helft van het aantal meldingen dat we vorig jaar kregen, had te maken met bedreiging per mail of op sociale media. Maar dat is nu slechts een klein percentage."

PersVeilig, dat een gezamenlijk initiatief is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie (OM), biedt journalisten die zich melden verschillende vormen van ondersteuning.

Zo wordt er bijvoorbeeld advies gegeven over het doen van aangifte en meegewerkt aan het zoeken van psychische ondersteuning.