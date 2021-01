Toen Marvin Wijnans halsoverkop naar Italië vloog voor de opnames van Prince Charming, had hij niet verwacht er een geliefde aan over te houden. De 29-jarige Limburger vertelt in gesprek met NU.nl dat hij best sceptisch was over zijn kans op het vinden van de ware liefde in de Videoland-datingshow.

Waarschuwing: die artikel bevat spoilers over de laatste aflevering van Prince Charming.

"Als je kijkt naar de datingshows op televisie, ontstaat er bijna nooit een langdurige liefde uit", aldus Marvin, die in Prince Charming twaalf mannen ontmoette met wie hij ging daten, in de hoop dat er een ware liefde tussen zat. "Dus ik was best sceptisch en wist dat de kansen heel klein zijn."

Dat gevoel veranderde toen hij de mannen zag die zich voor hem hadden aangemeld. "Ik kreeg de indruk dat iedereen er oprecht in stond. Natuurlijk hou je van aandacht als je je aanmeldt voor dit programma, anders zou je niet meedoen. Maar ook zij kunnen sceptisch zijn."

Marvin werd verkozen tot hoofdrolspeler, nadat een vriendin hem een oproepje had doorgestuurd. "Daar reageerde ik op en drie weken later zat ik in het vliegtuig naar Italië."

Tijd om zich uitgebreid op zijn rol voor te breiden, had hij daardoor niet. "Als huiswerk heb ik De Bachelorette (een soortgelijk programma waarin presentatrice Gaby Blaaser een geliefde zoekt, red.) gekeken. Ik had eerder weleens een seizoen van The Bachelor gezien. Toen dacht ik al: het lijkt me leuk om eens zo'n avontuur mee te maken. Maar dan als kandidaat, ik had niet verwacht zelf ooit de hoofdrol in een soortgelijk programma te spelen."

27 Dit zijn de kandidaten in Prince Charming

'Voelde gelijk al wie de finalisten konden zijn'

Eenmaal op Sicilië begon het avontuur: Marvin ontmoette de twaalf kandidaten voor het eerst en had dates met ze. "Ik wist al snel wie er lang in zou blijven. Bij Ferdi en Marnix voelde ik op de eerste avond al dat zij de finalisten zouden zijn. Maar ik wilde iedereen een gelijke kans geven en heb niet direct op uiterlijk beoordeeld. Ik wilde iedereen gesproken hebben."

Uitgebreid de tijd om de mannen te leren kennen, kreeg Marvin niet in de drie opnameweken. Maar hij zegt ook in een andere situatie te hebben gekozen voor Ferdi en Marnix, voor wie hij allebei gevoelens kreeg. De keuze viel uiteindelijk op de Amsterdamse Marnix, tot grote teleurstelling van concurrent Ferdi.

In de allerlaatste aflevering is te zien dat de 'prins' en Marnix elkaar in Nederland nog meerdere malen hebben gezien, maar merkten dat hun relatie toch vooral vriendschappelijk was. Het zorgde voor een twist in het programma: Marvin bleef aan Ferdi denken en nam contact met hem op. Ze zijn inmiddels al bijna drie maanden samen en moesten dat dus lange tijd geheim houden.

"Als je verliefd bent, wil je dat van de daken schreeuwen", vertelt Marvin. "Ferdi en ik zijn allebei een open boek, we delen alles, maar nu kon dat niet. Dat is moeilijk. Ook wat sociale media betreft: we zijn 95 procent van de tijd bij elkaar, dus je moet voorzichtig zijn in wat je plaatst. Ik heb daarom maar vaak oude foto's gepost, haha."

'Heb ontdekt dat ik best van aandacht hou'

Marvin zag zijn aantal volgers enorm toenemen, iets wat hij inmiddels omarmt. "Het is heel bijzonder om van een nobody een soort van bekende Nederlander te worden. Ik moet bekennen dat ik eerst misschien zou wegstappen van alle aandacht die ik krijg, maar nu heb ik dat absoluut niet meer. Dankzij Prince Charming heb ik ontdekt dat ik eigenlijk best van aandacht hou. Het is ook niet erg dat dat zo is, maar nu ik me dit realiseer, geeft dat een bevrijd gevoel. Dat betekent echt niet dat ik continu in de schijnwerpers hoef te staan, maar ik weet dat het niet erg is om dit te erkennen."

Dankzij de coronatijd kunnen Marvin en zijn nieuwe vriend - die in Groningen woont, ruim 250 kilometer van Marvins woonplaats Tegelen - veel tijd met elkaar doorbrengen.

"Ferdi's horecazaak in Groningen is nu gesloten en ik werk volledig thuis, dus we kunnen makkelijk naar elkaar toe komen. Als alles weer normaal is, zullen we hier een andere vorm aan moeten geven, maar dat komt wel goed. Over samenwonen hebben we het nog niet gehad, maar ik weet zeker dat we tot een compromis gaan komen. We zitten niet vast aan onze woonplaats. Maar hoe we er nu in staan, vinden we elkaar en onze relatie het belangrijkst."