De 22-jarige Jill mag na een korte ziekenhuisopname weer terugkeren in het Big Brother-huis. Een week geleden werd ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Toen na een controle bleek dat ze gezond was, kon ze niet direct terugkeren naar de villa vanwege de coronamaatregelen. Jill heeft de afgelopen dagen in een hotelkamer gezeten waar ze ook afgesloten was voor de buitenwereld, net zoals haar medebewoners van het Big Brother-huis, meldt AD.

Jill werd in de nacht van donderdag op vrijdag onwel waarna een ambulance werd gebeld. Na een uitgebreide controle bleek ze gezond en verklaarde ze zelf dat de klachten kwamen door een verlate menstruatie.

Nu ze negatief is getest op het coronavirus kan ze definitief terugkeren.