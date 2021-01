Özcan Akyol gaat in het nieuwe seizoen van De Geknipte Gast in gesprek met onder anderen Hans Dorrestijn en Antoinette Hertsenberg. Hoewel de gasten wel plaatsnemen in de kappersstoel, knipt de journalist ze vanwege de coronamaatregelen niet.

In het derde seizoen komen ook Martine Sandifort, Adelheid Roosen en Ester Gerritsen bij Akyol langs voor een gesprek over hun werk- en privéleven.

Onder anderen Matthijs van Nieuwkerk, André van Duin en Merel Westrik gingen in eerdere seizoenen al met de presentator in gesprek.

Omdat kappers momenteel hun werk niet mogen doen, laat Akyol de schaar ook liggen. De uitzendingen zijn vanaf 3 februari wekelijks om 21.10 uur bij BNNVARA op NPO2 te zien.