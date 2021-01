Erica Terpstra en Albert Verlinde gaan voor het SBS-programma IJsmeesters: een koud kunstje ijssculpturen jureren. In het programma nemen zes ervaren ijskunstenaars het tegen elkaar op. Zij moeten elke aflevering van een blok ijs een kunstwerk maken.

De winnaar na vier afleveringen krijgt de titel IJsmeester 2021. Elke aflevering is er een speciaal thema en een gastjurylid. Dit zijn Hans Klok (thema: magie), Terpstra (reizen), Verlinde (wereldsterren) en Andre Kuipers (into the future).

De deelnemers zijn tussen de 26 en 52 jaar oud. De tweekoppige professionele jury bestaat uit Alec Messchaert, organisator van ijssculpturenfestivals, en Anique Kuizenga, artistiek leider van het IJsbeeldenfestival Zwolle.

De eerste aflevering is op vrijdag 12 februari te zien bij SBS. Viktor Brand presenteert de show.