De politie-eenheid Den Haag heeft dinsdag excuses gemaakt voor een spandoek met de tekst 'NOS is Fake News', dat in een Haags politiekantoor hing. De politie schrijft in een verklaring op Twitter dat het om een in beslag genomen spandoek ging.

"Dit had niet opgehangen mogen worden. Daarvoor bieden wij onze excuses aan. Dit is niet waar wij als politie voor staan", aldus de politie-eenheid.

Ruud van Es, teamchef van de politie Den Haag, plaatste een foto van een bos tulpen op zijn Twitterkanaal. "Door inwoners van ons gebied zijn vandaag vele steunbetuigingen en bloemen gebracht om ons een hart onder de riem te steken", schreef hij bij de foto. Op de achtergrond was het spandoek te zien, dat aan een muur van het kantoor hing.

Kort daarna werd de tweet verwijderd en vervangen door een bericht met een andere foto waarop het spandoek niet zichtbaar was.