Meerdere organisaties op het Mediapark in Hilversum hebben hun medewerkers dinsdag gevraagd naar huis te gaan in verband met de dreiging van rellen. Volgens een woordvoerder van de gemeente hebben onder meer de EO en BNNVARA daartoe opgeroepen.

De woordvoerder benadrukt dat het Mediapark niet wordt ontruimd en dus vooralsnog ook niet wordt afgesloten. De omroepen hebben er volgens haar zelf toe besloten personeel naar huis te sturen. Aanleiding zijn berichten die op sociale media circuleren om bij het Mediapark te gaan rellen.

Ook de EO adviseerde rond 16.30 uur de aanwezige collega's "die vaak tot ongeveer 18.00 uur in het pand zijn, eerder naar huis te gaan als het niet heel belangrijk is om op kantoor te zijn", zegt een woordvoerder. "Er circuleert het een en ander op sociale media, dus we hebben het zekere voor het onzekere genomen."