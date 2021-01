NH Nieuws wil niet langer live verslag doen van de ongeregeldheden die sinds de invoering van de avondklok plaatsvinden. Dat vertelt hoofdredacteur Ib Haarsma dinsdag in gesprek met BNR.

Haarsma vraagt zich af in hoeverre de pers geen katalysator van de avondklokrellen is. Hij vertelt dat NH Nieuws ook terughoudend is met verslaggeving bij gezinsmoorden en zelfmoorden, gebeurtenissen die een aanzuigende werking of copycateffect kunnen hebben. "Dus waarom niet bij dit thema?"

"Ik vind dat wij de focus hebben op mensen die vreedzaam demonstreren tegen maatregelen van de overheid. Daar moeten we aandacht voor hebben, dat is onze taak. Maar is het onze taak om gastjes die willen knokken een podium te geven? Of om een winkelier live te laten zien hoe zijn winkel in vlammen opgaat? Als we ons serieus willen nemen als zender, dan moeten we daar zorgvuldig in zijn", aldus Haarsma. "Ik wil nooit en te nimmer onderdeel zijn van een geweldsspiraal."

De hoofdredacteur zegt dat hij hier contact over heeft gehad met Frank Paauw, korpschef van de politie Amsterdam, en dat die liet weten dat live uitzenden een aantrekkende werking heeft.

"Je geeft aandacht aan iets dat helemaal niet moet groeien", aldus Haarsma, die vindt dat meer moet worden gekeken naar wat het effect van livebeelden kan zijn. "Je moet een filter inbouwen, bijvoorbeeld met een liveblog werken en meer beschrijven. Meer nadenken over wat je in beeld brengt. Erover berichten is iets anders dan laten zien hoe het gaat."