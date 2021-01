In de uitzending van Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond aandacht besteed aan mensen die tijdens de rellen van de afgelopen drie dagen strafbare feiten hebben gepleegd.

In het programma worden beelden van de relschoppers vertoond, laat het AVROTROS-programma weten. Ook worden de kijkers geadviseerd hoe ze de politie het beste kunnen helpen bij het vinden van de daders.

Na de invoering van de avondklok op zaterdag is het in meerdere steden onrustig geweest. Uit onvrede met het kabinet en de coronamaatregelen braken in onder meer Rotterdam, Den Bosch, Geleen, Haarlem, Zwolle, Amsterdam en Den Haag maandagavond rellen uit.

Er werden branden gesticht, gebouwen vernield en winkels geplunderd. Ook werden mensen, onder wie agenten, door de relschoppers belaagd.

Ten minste 151 mensen zijn vanwege de rellen aangehouden. Veel relschoppers wisten te ontkomen en worden dus nog gezocht.