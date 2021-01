Laurens Bosch, de persfotograaf die maandagavond in Haarlem werd mishandeld door relschoppers, maakt het naar omstandigheden goed. Op Twitter laat hij dinsdag weten even rust te nemen.

Bosch werkte maandagavond in opdracht van het Haarlems Dagblad in de Haarlemse wijk Schalkwijk, toen een groep relschoppers uit het niets op hem afkwamen en hem wilden verdrijven.

De fotograaf werd met stenen bekogeld en kreeg een steen tegen het hoofd, waarna hij op de grond viel. Bosch kon vervolgens op eigen kracht ontkomen en melde zich later voor een medisch onderzoek in het ziekenhuis.

Een CT-scan wees niks uit, maar de fotograaf is wel vermoeid. "Ik heb een lange nacht gemaakt. Ik houd dus even rust, dus zal ook niet ingaan op verzoekjes voor een reactie", besluit Bosch op Twitter.

Het is niet zeker of de groep waardoor Bosch werd belaagd hem als persfotograaf heeft waargenomen. Zijn camera zat tijdens het voorval nog in zijn tas en vanuit de groep zou het vermoeden zijn geuit dat hij een undercover agent zou zijn.

Het is nog niet duidelijk of Bosch aangifte zal doen. Corine de Vries, onder andere hoofdredacteur van het Haarlems Dagblad, zegt Bosch te steunen mocht hij die beslissing wel nemen. De Vries heeft het voorval wel gemeld bij het meldpunt PersVeilig.

ANP plaatst geen namen meer van fotografen bij relfoto's

Het ANP zal geen namen meer van fotografen bij foto's van rellen plaatsen, schrijft Villamedia. ANP-hoofdredacteur Freek Staps maakt zich ernstig zorgen om de veiligheid van zijn werknemers.

"Zo voorkomen we dat beeld herleidbaar is tot specifieke fotografen in de media. Vanzelfsprekend staat er wel nog steeds ANP bij als afzender."

Daarnaast gaan fotografen niet meer alleen op pad, maar vergezeld van een collega die de omgeving in de gaten houdt terwijl de ander foto's maakt.