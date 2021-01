Jaimie Vaes, styliste en de verloofde van Lil' Kleine, krijgt haar eigen realityserie op streamingdienst discovery+. In de show, genaamd Jaimie Vaes: In the Vaes lane, staat vooral haar privéleven centraal.

Onder meer haar leven als moeder, de verbouwing van hun huis in Amsterdam en de voorbereidingen op haar huwelijk met Jorik Scholten, de echte naam van Lil' Kleine, komen in de serie voorbij.

Ook Vaes' goede vrienden Koen Kardashian en Estelle Cruijff zijn te zien. Laatstgenoemde ging onlangs met Vaes en Scholten op vakantie naar Dubai. Er gingen destijds al geruchten dat daar opnames werden gemaakt voor de realityserie.

Jaimie Vaes: In the Vaes lane is vanaf februari bij discovery+ te zien. De precieze verschijningsdatum wordt later bekendgemaakt.

Vaes (31) werkte als styliste voor bekende artiesten en presenteerde programma's op YouTube en MTV. Sinds de lente van 2017 heeft ze een relatie met Lil' Kleine. Ruim een jaar later verloofden ze zich. In juni 2019 werd hun zoon Lío Zion geboren.