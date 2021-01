The Sound of Music keert terug naar Nederlandse theaters, maar de hoofdrol is nog niet vervuld. AVROTROS gaat onder leiding van Frits Sissing op zoek naar een hoofdrolspeelster in Op zoek naar Maria.

De talentenjacht van de omroep is vanaf 21 februari op zondagen te zien, meldt De Telegraaf. De zoektocht naar een hoofdrolspeelster voor de musical start ruin tien jaar na Op zoek naar Zorro, waarin op televisie gezocht werd naar een hoofdrolspeler voor dat stuk.

In het programma zullen tien vrouwen strijden om de hoofdrol en beoordeeld worden door een nog niet aangekondigde vierkoppige jury. De kijker bepaalt wie in een zogenoemde sing off moeten strijden om niet af te vallen die aflevering.

Op zoek naar Zorro was de laatste in een reeks programma's waarin gezocht werd naar musicalspelers. In Nederland begon dat in 2007, toen er op televisie gezocht werd naar Evita in de gelijknamige musical. Brigitte Heitzer won dat jaar. Ook Noortje Herlaar won de wedstrijd toen gezocht werd naar Mary Poppins en Freek Bartels won in Op zoek naar Joseph.