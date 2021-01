Persfotograaf Laurens Bosch is met stenen bekogeld toen hij maandagavond verslag uitbracht van ongeregeldheden in Haarlem. In een video op Twitter is duidelijk te zien hoe hij een projectiel tegen zich aan krijgt gegooid.

Volgens Bosch was de situatie rustig, totdat een groep relschoppers zich tegen hem keerde en hem met stenen bekogelde.

Ook als hij op de grond ligt, lijkt Bosch een steen tegen zich aangegooid te krijgen. Het lukte hem uiteindelijk op eigen kracht op te staan en zich van de groep te distantiëren.

Het is niet bekend of Bosch verwondingen heeft opgelopen. Wel laat hij in een video de brokstukken van zijn apparatuur en een steen zien.

De fotograaf laat verder via Twitter weten dat ook de mobiele eenheid (ME) werd bekogeld en dat er vuurwerk werd afgestoken.

Geweld tegen journalisten neemt toe

Het geweld tegen journalisten tijdens de recente coronagerelateerde protestbijeenkomsten neemt gestaag toe. Het is een trend die vorig jaar lijkt te zijn ingezet.

In 2020 kwamen bij het meldpunt PersVeilig veel meer meldingen dan het jaar daarvoor binnen van journalisten die te maken hebben gehad met bedreigingen of agressief gedrag. In 2019 ging het om 39 meldingen en 13 aangiftes, in 2020 waren dat er respectievelijk 105 en 36.