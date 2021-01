Dave Roelvink heeft een video waarin hij meerdere politieperskaarten laat zien, van Instagram verwijderd. Hij deed dit nadat de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) gedreigd had aangifte te willen doen. Dat bevestigt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, maandag aan NU.nl.

In de video, die Roelvink maandagavond op Instagram plaatste, liet hij meerdere politieperskaarten zien. De 26-jarige mediapersoonlijkheid zei in de video dat hij met behulp van de perskaarten verslag wil doen, mochten er komende zondag wederom ongeregeldheden op het Museumplein in Amsterdam ontstaan.

Volgens Bruning mag Roelvink helemaal geen gebruik maken van die perskaarten en ze ook niet in zijn bezit hebben. Omdat Roelvink de video heeft verwijderd, ziet de NVJ af van een kort geding. Daarnaast zegt hij in een nieuwe post dat hij een fout gemaakt heeft.

"Hoewel er drie keer kopie over de kaarten heen stond, vond de journalistenbond dit niet helemaal de bedoeling. Ik moet nog even inkomen als reporter en maak dus nog beginnersfoutjes. Bij dezen mijn excuses. Ik wil met een lach te werk gaan, maar houd me wel aan de regeltjes", aldus Roelvink, die benadrukt dat hij de perskaarten niet heeft gebruikt.

'We nemen het zeer hoog op'

Bruning vond de video erg onverstandig, omdat journalisten op dit moment extreem onder druk staan en bedreigd worden, vooral tijdens het verslaan van de recente coronagerelateerde rellen.

"Het is op dit moment belangrijker dan ooit dat de pers zich goed kan identificeren", zegt Bruning. "Het in omloop brengen van vervalsingen is daarom extra kwalijk en dat nemen we zeer hoog op."

Roelvink bracht afgelopen zondag ook verslag uit via zijn Instagram-profiel, toen het Museumplein door de mobiele eenheid (ME) werd schoongeveegd.