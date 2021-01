Een 39-jarige man uit Almere die in een video NOS-journalisten aanraadde om te vluchten uit Nederland "omdat hen anders iets zal worden aangedaan", is afgelopen zaterdag aangehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

De man, een voormalig kandidaat-raadslid voor de VVD in Almere, publiceerde de video op sociale media naar aanleiding van de uit de hand gelopen bijeenkomst van Nederland in Verzet op zondag 17 januari op het Museumplein in Amsterdam.

In de desbetreffende video, die inmiddels is verwijderd, spreekt de verdachte zijn ongenoegen uit over journalisten van de NOS en van andere media.

"Ik snap niet dat die mensen überhaupt kunnen slapen. Er gaat nu momenteel een zwarte lijst rond van deze mensen. Dus als je dit als journalist hoort, zou ik vluchten uit Nederland. Niet omdat ik iets ga doen, maar omdat ik weet dat jou zo meteen wat wordt aangedaan. Je kan ook gewoon ontslag nemen, dan halen we je van de zwarte lijst."

NOS en politie deden aangifte

De NOS deed op 21 januari aangifte tegen de man vanwege bedreiging.

"Het is niet de eerste keer dat we aangifte doen wegens bedreiging of soortgelijke uitingen, want de veiligheid van onze collega's en onze journalistieke vrijheid vinden we essentieel", liet NOS Nieuws-hoofdredacteur Marcel Gellauf eerder deze week op de website van de NOS weten.

Tevens heeft de politie tegen dezelfde man aangifte gedaan van smaad, omdat hij de politie ervan beschuldigde zogeheten Romeo's (undercoveragenten) tijdens de ongeregeldheden op het Museumplein te hebben ingezet om geweld van de mobiele eenheid (ME) uit te lokken.

Het OM onderzoekt op dit moment beide aangiften. De verdachte werd na verhoor naar huis gestuurd. Het is nog niet duidelijk of het tot een zitting komt.