In het nieuwe programma Chantal's Beauty Camper geven Chantal Janzen, Fred van Leer en Leco van Zadelhoff deelnemers een make-over. Van Leer kondigt maandag op Instagram aan dat het programma vanaf 3 maart op RTL 4 te zien is.

"Wat was dit een feest om te mogen maken", schrijft Van Leer op het sociale medium. "Ik voel me dan ook echt bevoorrecht om tijdens corona samen met mijn vrienden een heel mooi, lief programma te maken."

Janzen vertelt op Instagram dat het drietal met het programma make-overs aan huis verzorgt. "Koop maar alvast wat extra tissues", waarschuwt de presentatrice de potentiële kijkers van het programma. "Tranen, lachen, dat werk."

Janzen was de afgelopen tijd ook te zien in programma's als Oh, wat een jaar! en Beat The Champions. In mei presenteert ze samen met Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager het Eurovisie Songfestival.