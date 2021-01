Paul van Riessen is de nieuwe hoofdredacteur van tijdschrift Quote. Hij is de opvolger van Sander Schimmelpenninck die eind vorig jaar zijn vertrek aankondigde.

De 49-jarige Van Riessen werkt al jaren voor Quote en is sinds 2010 adjunct-hoofdredacteur. "Het is een grote eer om dit merk te mogen leiden en daarmee in de voetsporen te treden van illustere voorgangers als Jort Kelder en Sander Schimmelpenninck", zegt hij maandag op de website van Quote.

Aan de opzet van Quote zal Van Riessen niets veranderen. "Al zullen we vanzelfsprekend gebruikmaken van nieuwe technieken die ons in staat stellen onze berichten via nog meer kanalen bij onze lezers te bezorgen."

Schimmelpenninck was vier jaar hoofdredacteur van Quote. Hij legde zijn functie neer om zich te gaan richten op zijn "favoriete bezigheden": schrijven en ondernemen, deels in Zweden, waar zijn vriendin woont. Ook stopte Schimmelpenninck met de presentatie van talkshow Op1 op NPO1 en is zijn rol als presentator van Dragon's Den overgenomen door Jort Kelder.