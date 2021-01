Het team dat Wie is de Mol? (WIDM) in Nederland startte, is momenteel bezig met de opnames van De Verraders. In het nieuwe RTL-programma, gepresenteerd door Tijl Beckand, gaan achttien bekende Nederlanders de strijd met elkaar aan met als doel een gezamenlijke zilverschat te verkrijgen.

Om de schat te kunnen vinden, gaan de kandidaten diverse uitdagingen aan en spelen ze spellen. Tussen de deelnemers zitten echter drie 'verraders', die de prijs niet willen delen en de overige deelnemers, de 'getrouwen', tegen elkaar opzetten.

Hiertoe 'vermoorden' zij elke nacht een medekandidaat. De 'getrouwen' proberen te ontdekken welke medekandidaten niet te vertrouwen zijn en proberen hen in een dagelijkse 'raad' weg te stemmen.

Het programma is opgenomen in een kasteel in Zuid-Limburg en de opnames gaan dag en nacht door. "Ik heb al heel wat programma's gemaakt in mijn leven, maar zoveel spanning, emotie en intensiteit heb ik niet vaak gezien tijdens een opnameperiode", zegt presentator Beckand.

"Na twee draaidagen zaten heel wat deelnemers al helemaal stuk vanwege de grote mindfuck die dit programma teweegbrengt."

De kijkers zullen, in tegenstelling tot het soortgelijke programma WIDM, al vanaf de eerste aflevering op de hoogte zijn welke BN'ers de 'verraders' zijn. Beckand: "Met die kennis kijk je op een totaal nieuwe manier naar menselijk gedrag, naar smerige spelletjes, naar sluwe tactieken en valse beschuldigingen en beleef je het spel in meerdere lagen tegelijk."

Welke bekende Nederlanders meedoen, wordt op een later moment bekendgemaakt. De Verraders start op zaterdag 13 maart om 21.30 uur en zal acht weken lang worden uitgezonden.