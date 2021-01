Seventeen, een bekend Amerikaans tijdschrift voor tieners, heeft per abuis een imitator van actrice Lili Reinhart geïnterviewd. De journalist werd om de tuin geleid door de imitator en had geen idee dat het niet om de Riverdale-actrice ging.

"Eerder vandaag hebben we enige tijd een interview gepubliceerd waarvan wij dachten dat het met Lili Reinhart was. Het is echter gebleken dat het hier om een imitator ging en dat deze persoon de Riverdale-actrice niet eens kent", aldus Seventeen in een verklaring.

De 24-jarige actrice deelde de verklaring op haar sociale media en benadrukte dat zij dit interview niet gegeven heeft. In haar Instagram Story schrijft ze dat ze het hele voorval bizar vindt. "Er is niets ongepast gezegd maar dit waren niet mijn woorden en ik vind het belangrijk dat duidelijk te maken."

Het zou niet de eerste keer zijn geweest dat deze imitator tegen een journalist loog: volgens E Online heeft ook medium The Daily Express te maken gehad met deze onbekende vrouw.

In de berichtgeving over de interviews wordt niet gezegd of er aangifte is gedaan door Reinhart of Seventeen.