Een cameraploeg van de NOS is zaterdagmiddag in Urk belaagd, zo meldt de NOS zelf. Een beveiliger kreeg een bijtende stof in zijn gezicht gespoten.

Een cameraman van de NOS maakte opnames bij de uitgebrande teststraat van de GGD. De teststraat werd zaterdagavond in brand gestoken. Tientallen mensen gingen in Urk de straat op uit protest tegen de avondklok, die zaterdag voor het eerst werd ingezet in de strijd tegen het coronavirus.

Twee jongeren hinderden de cameraman bij het maken van de opnames, waarop een woordenwisseling ontstond. Een beveiliger die tussenbeide kwam kreeg tijdens een worsteling met een van de jongeren een bijtende stof in zijn gezicht gespoten.

Hierop besloot de cameraploeg de locatie te verlaten. Ook een woordvoerder van GGD, die Omroep Flevoland bij de uitgebrande teststraat te woord zou staan, besloot vanwege de gespannen situatie te vertrekken, zo meldt de omroep.

De beveiliger is ter plekke behandeld door een arts. De politie is een onderzoek gestart. Er is nog niemand opgepakt.

Cees van den Bos, de burgmeester van Urk, zegt in een video dat hij schaamte en afschuw voelt door de ongeregeldheden. "Dit kan niet langer. Hier is een grens bereikt."