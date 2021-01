Rob Dekay zit in een Wie is de Mol?-crisis: hij is zijn Mol kwijt. De eerste Mol in coronatijd zag zaterdagavond met lede ogen aan hoe zijn Mol het veld moest ruimen en moet nu heel snel van strategie veranderen.

Let op: dit bericht bevat spoilers.

Hoewel het seizoen in China nog volledig zonder problemen werd opgenomen, moest de finale zonder publiek plaatsvinden en werd de onthulling van Dekay als Mol er eentje die fans altijd bij zal blijven. Ook dit seizoen is bijzonder, want geheel onder coronarestricties opgenomen. Het spel is er niet minder van geworden.

"Alleen die seizoensopening al, dat de Mol een voorstel doet: geef me je geld, dan krijg je een Joker. Ik dacht dat niemand daarvoor zou gaan, maar ze deden het bijna allemaal. Toen heb ik wel even geapplaudisseerd voor deze nieuwe Mol", aldus de Mol van 2020 in gesprek met NU.nl.

Wat viel je op aan deze aflevering?

"Ik zit dus in een crisis: ik wist precies wie de Mol was en toen ging ze eruit. Ja, ik zat echt op Lakshmi, want het viel me op hoe zij in gesprekjes en het spel zat. Heel berekenend en tegelijk heel goed met iedereen in de omgang. Misschien is dat wel omdat ik een beetje mijn eigen tactiek bij haar herkende."

"Nu heb ik besloten dat het Splinter (Chabot, red.) moet zijn. Niet rouwen maar doordouwen, haha. Hij had deze aflevering wel heel veel sleutelposities, precies waar je als Mol wil zitten."

"De Mol zal zich wel achter de oren krabben, want er is wel heel veel geld verdiend deze aflevering, dan doe je iets niet goed hoor. Al zou het heel goed kunnen dat er binnenkort een opdracht is waarin het geld toch wordt uitgegeven. Dat weet de Mol natuurlijk van tevoren en dan is nu het moment om juist keihard mee te helpen - niemand die je dan nog verdenkt."

Wie speelt een vals spel?

"Joshua (Nolet, red.) is wel het voorbeeld van iemand die het vals speelt. Hij zet mensen tegen elkaar op en manipuleert waar hij kan. Nee, dat is niet moeilijk in zo'n spel, het ging me heel makkelijk af, haha."

"Natuurlijk zit er een menselijke reactie in en voel je je zo af en toe schuldig, maar het gaat uiteindelijk toch gewoon om een spel. Ik had daar geen moeite mee. Waarschijnlijk hebben ze me daarom ook uitgekozen."

Wie is te eerlijk?

"Als er iemand is waarvan ik eigenlijk wel zeker weet dat ze niet de Mol is, is het wel Rocky (Hehakaija, red.). Zoals zij bij het eerste spel, met die liften, aanwijzingen gaf aan de mensen om geld in de pot te krijgen: dat doe je niet als Mol. Ik zie in haar niet meer dan een heel fanatieke kandidaat. Als ze wel de Mol is, zet ik mijn hoed voor haar af."

Wie gaat er volgende week uit?

"Dat vind ik echt moeilijk te zeggen nu. Misschien wel niemand, het is weleens tijd. Dit seizoen is nog geen moment geweest dat ze allemaal door mogen, dus deze aankomende aflevering zou logisch zijn. Al kan ik me ook voorstellen dat ze een seizoen gewoon geen aflevering hebben waarbij iedereen doorgaat. Je hoort van sommige Molloten toch dat ze dat weleens zouden willen."

"Als ik echt iemand moet noemen denk ik misschien wel Renée (Fokker, red.). Ik heb haar als Mol nog niet afgestreept, maar ze is wel heel warrig. Ik denk wel dat de Mol dit seizoen een vrouw is, die kans is gewoon groot. En Renée blijft een actrice. Maar als ze echt zo warrig is, dan gaat ze er een keer aan onderdoor in de test, dat kan niet anders."

Wie is de Mol?

"Ik twijfel tussen Splinter en Renée. Marije (Knevel, red.) en Charlotte (Nijs, red.) noem ik niet voor niets dit hele gesprek niet: ik denk gewoon niet dat zij het zijn. Marije zou nog wel kunnen, maar ik denk het niet. Bij Splinter gaat mijn mollenradar af, dus daar luister ik maar naar."