Lange Frans heeft een podcast offline gehaald waarin hij een een vrouw die is veroordeeld voor fraude met zorgbedragen interviewde. De rapper had zich naar eigen zeggen onvoldoende voorbereid in de zaken die speelden en haalt de podcast nu offline "uit respect voor de gedupeerde".

"Ik had veel meer moeten uitzoeken en checken voordat ik het gesprek voerde. Uit respect voor de gedupeerde van mevrouw Binkerink heb ik besloten de podcast op alle kanalen te verwijderen. Mijn oprechte excuses", schrijft hij in een persbericht dat hij deelt via Instagram.

Volgens AD was een vrouw te gast die in april 2014 werd veroordeeld tot twintig maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, voor fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb's). Volgens de rechter maakte ze valse facturen op voor zorg die helemaal niet werd verleend. Daarnaast werd ze schuldig bevonden aan uitkeringsfraude, witwassen van bijna 674.000 euro en het doen van onjuiste belastingaangifte.

Lange Frans nodigde de vrouw uit om te komen praten over jeugdzorg, klokkenluiders en voormalig topambtenaar Joris Demmink.

Maandag werd het nieuwe YouTube-kanaal van de rapper na een dag verwijderd. Zijn vorige kanaal op het videoplatform werd in oktober ook al verwijderd. Volgens YouTube was de verwijdering in oktober het gevolg van schending van de richtlijnen van het videoplatform. De rapper had in filmpjes verteld dat hij gelooft dat politici een pedofielennetwerk onderhouden. Het is niet bekend waarom het nieuwe YouTube-kanaal van Lange Frans is verwijderd.