De zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden Larry King presenteerde het langstlopende programma ooit bij nieuwszender CNN. Toch wilde hij niet als journalist gezien worden en deed hij bewust weinig onderzoek naar gasten. "Ik ben slechts een doorgeefluik".

King wordt op 19 november 1933 geboren als Lawrence Harvey Zeiger in de New Yorkse wijk Brooklyn. Op vijfjarige leeftijd weet hij al dat hij op de radio wil komen. In 1957 verhuist hij naar Miami, omdat hij hoort dat de radiomarkt daar snelgroeiend is.

King begint klusjes te doen bij een radiostation in Miami en op een dag wordt hij gevraagd in te vallen voor een omroeper. Voordat hij op de radio komt, dringt de stationsmanager er bij hem op aan zijn achternaam te veranderen in King, omdat die gemakkelijker uit te spreken is en minder etnisch is dan Zeiger.

King wordt een vaste radiomaker in Miami, maar naarmate zijn reputatie groeit, nemen ook zijn problemen toe. In 1971 wordt hij gearresteerd op basis van een grote klacht over diefstal, ingediend door financier Lou Wolfson, die problemen heeft gehad met de Securities and Exchange Commission. Wolfson zou King hebben betaald in de hoop invloed te krijgen op het bestuur van de toenmalige Amerikaanse president Richard Nixon.

De aanklacht tegen King wordt ingetrokken omdat de verjaringstermijn was verstreken, maar het schandaal slaat hem zo'n drie jaar lang uit de lucht. Hij doet pr-werk voor een racecircuit in Louisiana totdat station WIOD in Miami hem in dienst neemt.

Larry King bij de 2020 Hollywood Beauty Awards. Larry King bij de 2020 Hollywood Beauty Awards. Foto: BrunoPress

Aan de slag bij CNN

King herstelt zich en het Mutual-radionetwerk bezorgt hem een ​​landelijk publiek in 1978. Hij verhuist naar Washington, waarna hij aan de slag gaat bij CNN.

Miljoenen kijken hoe King wereldleiders, entertainers en andere beroemdheden interviewt op CNN's Larry King Live, het programma dat liep van 1985 tot 2010. Gebogen over zijn bureau in opgerolde hemdsmouwen en een uilenbril, maakt hij van zijn show een van de belangrijkste attracties van het netwerk met een mix van interviews, politieke discussies, debatten over actuele gebeurtenissen en telefoontjes van kijkers.

King wilde niet gezien worden als journalist

Critici beschuldigen King ervan dat hij weinig vooronderzoek doet en zwakke vragen voorlegt aan gasten die vrij zijn om onbetwiste, promotende antwoorden te geven. King laat weten dat hij bewust niet veel onderzoek doet, zodat hij samen met zijn kijkers kan leren. Bovendien, zegt hij, wilt hij nooit als journalist worden gezien.

"Mijn plicht is, zoals ik het zie, dat ik een doorgeefluik ben", vertelt King de Hartford Courant in 2007. "Ik stel de beste vragen die ik kan stellen. Ik luister naar de antwoorden. Ik probeer op te volgen. En hopelijk trekt het publiek een conclusie. Ik ben er niet om een ​​conclusie te trekken. Ik ben geen presentator van een 'zeepdoostalkshow'. Dus wat ik probeer te doen is iemand in het beste licht te stellen."

Wereldleiders te gast

Tot de gasten van King behoren onder meer Amerikaanse presidenten die teruggaan tot Gerald Ford, internationale leiders zoals PLO-voorzitter Yasser Arafat, de Israëlische premier Yitzhak Rabin, de Britse premier Tony Blair en Sovjetpresident Mikhail Gorbatsjov, en entertainers variërend van Bob Hope tot Snoop Dogg.

In 1993 modereerde King een debat tussen de toenmalige Amerikaanse vicepresident Al Gore en presidentskandidaat Ross Perot. Dat was tot 2006 het best bekeken programma op een Amerikaanse kabelzender. In 2000 wist King de Russische president Vladimir Poetin te strikken voor een interview.

Tijdens de laatste aflevering van Larry King Live werd de presentator verrast met bezoek van onder anderen de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama en diens voorganger Bill Clinton. De laatste aflevering trok ruim drie keer meer kijkers dan gemiddeld.

In 2006 gaf King bij een gast toe dat hij nog nooit op internet had gezocht en zei de presentator: "Wat doe je daar? Drukken op kleine knoppen en zo?"

Toch was King in 2021 zelf op internet te zien met zijn Larry King Now -programma op Ora TV, en later de streamingdienst van Hulu. Hij was ook regelmatig aanwezig op Twitter om zijn interviews te promoten en willekeurige gedachten te delen. "Ik heb geen zin om een ​​artisjok te eten", "Mijn favoriete smaak van Jell-O is limoen" en "Ik zeg graag 'sacre bleu!"

Goede doelen en podcastcontract

King krijgt een hartaanval en ondergaat een bypassoperatie in 1987, wat hem ertoe aanzet een jaar later de Larry King Cardiac Foundation op te richten. Hij wordt in 2007 geopereerd om een ​​verstopte slagader vrij te maken, wordt in 2010 behandeld voor prostaatkanker en meldt in 2017 dat hij behandeld is voor longkanker.

In mei 2020 tekent hij op 86-jarige leeftijd nog een meerjarig contract om elf afleveringen van de de podcastserie The Millionth Question te maken.

King was zeven keer getrouwd en vroeg in augustus 2019 de scheiding van zijn vrouw Shawn Southwick aan. Hij kreeg vijf kinderen, van wie er vorig jaar augustus twee overleden. Ook had King negen kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

King overlijdt op 23 januari in het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles nadat hij eerder deze maand werd behandeld voor COVID-19.