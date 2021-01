Zaterdag werd bekend dat de legendarische talkshowhost Larry King op 87-jarige leeftijd is overleden. Een greep uit de reacties van prominenten uit de entertainmentwereld.

Collega-talkshowhost Craig Ferguson noemt King "een rolmodel achter de microfoon". "Hij heeft me zoveel geleerd", schrijft hij op Twitter.

Scenarioschrijver Larry Karaszewski noemt King een "legende". "We hadden de eer om met Larry King samen te werken aan onze miniserie."

"Ik heb nog nooit iemand gekend die zo vriendelijk was", schrijft collega-journalist Keith Olbermann op Twitter.

Peter R. de Vries deelt op Twitter dat hij trots is dat hij "als eenvoudige Nederlandse journalist" ooit in de talkshow van de "iconische" Larry King heeft gezeten.

"Ik vond het format van zijn luchtige CNN-show en zijn prachtige stem geweldig", schrijft presentator Andy Cohen op Twitter over het praatprogramma dat King ruim 25 jaar presenteerde.

Piers Morgan, die King opvolgde bij CNN, noemt hem een "held", ook al hadden de twee onenigheid. "Hij zei dat kijken naar mijn show voelde alsof je schoonmoeder in je nieuwe Bentley van een klif rijdt (hij is acht keer getrouwd dus een expert op het gebied van schoonmoeders). Maar hij was een briljante presentator en een meesterlijke tv-interviewer."

"Je begreep de menselijke sterktes en zwaktes even goed en dat is niet eenvoudig. Er was niemand zoals jij en je zult gemist worden", schrijft Star Trek-acteur George Takei.

"Een van de weinige talkshowhosts die je liet praten", vindt actrice Kirstie Alley.

CNN heeft veel aan Larry King te danken. Dat zegt zenderbaas Jeff Zucker in een reactie tegen Amerikaanse media op het overlijden van de presentator.

"We rouwen om het overlijden van onze collega Larry King. De strijdlustige jongeman uit Brooklyn schreef in zijn radio- en televisiecarrière geschiedenis", zegt Zucker.