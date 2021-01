De Amerikaanse presentator Larry King is zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden, meldt Ora Media via het Twitter-kanaal van King. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

King werd in december in het ziekenhuis opgenomen vanwege een coronabesmetting. In januari mocht de presentator de intensivecareafdeling verlaten.

Kings carrière besloeg na zijn eerste schreden in de mediawereld in 1957 ruim zestig jaar. In mei vorig jaar tekende hij op 86-jarige leeftijd nog een meerjarig contract. De interviewer zou in eerste instantie elf afleveringen van de podcastserie The Millionth Question gaan maken.

De presentator is vooral bekend van het televisieprogramma Larry King Live, het langstlopende programma ooit bij nieuwszender CNN. King presenteerde de talkshow van 1985 tot 2010 en baarde opzien doordat hij zijn gasten vooral liet praten zonder kritische vragen te stellen.

Ook wereldleiders te gast bij King

In 1993 modereerde King een debat tussen de toenmalige Amerikaanse vicepresident Al Gore en presidentskandidaat Ross Perot. Dat was tot 2006 het best bekeken programma op een Amerikaanse kabelzender. In 2000 wist King de Russische president Vladimir Poetin te strikken voor een interview.

Tijdens de laatste aflevering van Larry King Live werd de presentator verrast met bezoek van onder anderen de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama en diens voorganger Bill Clinton. De laatste aflevering trok ruim drie keer het gemiddelde aantal kijkers.

King was zeven keer getrouwd en vroeg in augustus 2019 de scheiding van zijn vrouw Shawn Southwick aan. Hij kreeg vijf kinderen, van wie er vorig jaar augustus twee overleden. Ook had King negen kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.