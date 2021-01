De KRO-NCRV-kennisquiz De slimste mens beleefde vrijdag de finale van het zeventiende seizoen. Hoewel winnaar Rob Kemps al sinds de opnames wist dat hij had gewonnen, kwam de winst pas echt binnen na de uitzending, vertelt hij zaterdag aan NU.nl.

"In tegenstelling tot bij Netflix kijk je via de televisie allemaal tegelijk naar hetzelfde", aldus Kemps, de voorman van de feestband Snollebollekes. "Dat 'één zijn' maakt iets los bij mensen. Mijn telefoon ontploft sinds de uitzending van de finale en daardoor is voor mij pas sinds gisteravond de buit binnen."

"Het publiek maakt mijn overwinning compleet. Zo gaat het ook met Snollebollekes: als ik daarmee in het GelreDome zou staan zonder publiek, zou ik er ook niets bij voelen."

Kemps vond zijn deelname een mooie afleiding tijdens een door het coronavirus gedomineerde tijd. "Door corona ben ik al maanden werkloos. De opnames waren echt een uitje voor mij. Iedere keer dat ik een ronde verder kwam, werd mijn plezier verlengd."

Naar eigen zeggen begon Kemps pas op de overwinning te hopen nadat hij de halve finale van de kennisquiz haalde. "Ik denk dat ik de verrassendste winnaar van De slimste mens ben, want mijn medefinalisten Emma Wortelboer en Andries Tunru waren wel heel erg goed."

'Hoop dat Freriks en Van Rossem nog 20 jaar De slimste mens blijven doen'

Ook over presentator Philip Freriks heeft Kemps niets dan lof. "Ik heb al best veel televisieprogramma's bijgewoond. Als je ziet hoe hij het programma draagt, een klik heeft met Maarten van Rossem en de sfeer bepaalt: dat is onovertroffen."

Of Freriks en Van Rossem te vervangen zijn, weet Kemps niet. "Hoewel ik kennelijk slim ben, heb ik daar geen verstand van. Ik hoop zelf dat ze het nog twintig jaar blijven doen."