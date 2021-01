Rob Kemps heeft vrijdagavond de finale van het zeventiende seizoen van De slimste mens gewonnen. De Snollebollekes-zanger versloeg medekandidaten Emma Wortelboer en Andries Tunru.

Wortelboer viel in de finale als eerste af en eindigde als derde. Kemps versloeg medefinalist Tunru in de finaleronde en is de opvolger van nieuwslezeres Astrid Kersseboom, die zich de winnaar van het zeventiende seizoen mocht noemen. De zanger noemt het "ongelofelijk" dat hij de overwinning pakte.

Kemps stond aanvankelijk vijfde in het klassement en wist bij drie van zijn vorige vijf deelnames te winnen. Cabaretier Tunru stond op de eerste plek en won bij al zijn vorige zeven deelnames.

Kemps groeide al snel uit tot publieksfavoriet. Eerder vertelde de artiest al dat zijn optreden in het programma mogelijk positieve gevolgen kan hebben voor het succes van zijn feestact Snollebollekes.

"Er zijn mensen die Snollebollekes kennen, maar niet weten wie Rob Kemps is. En kijkers die me zien bij De slimste mens en uit nieuwsgierigheid de muziek van Snollebollekes eens opzoeken. Misschien vinden ze dat niks: even goede vrienden, hoor", vertelde hij in gesprek met De Telegraaf.

Verliezend finalist maakt videoclip

Verliezend finalist Tunru werd uiteindelijk geklopt in een vragenronde over zangeres Willeke Alberti. Het lukte de cabaretier niet om op de titel van een van de bekendste nummers van Alberti, Samen Zijn, te komen. Kemps wist dit wel en ging er met de winst vandoor.

Tunru besloot vervolgens een cover op te nemen van het nummer en maakte hier samen met Kemps een videoclip bij.

De slimste mens kon dit seizoen op veel kijkers rekenen en het programma brak meerdere keren zijn eigen kijkcijferrecord. De uitzending op donderdag 21 januari werd bekeken door 2,7 miljoen mensen.