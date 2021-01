Het gaat goed met Big Brother-kandidate Jill, die in de nacht van donderdag op vrijdag naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. Ze heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten, laat een woordvoerder van RTL vrijdag weten.

Via de livestream van het programma was te zien dat de 22-jarige kandidate uit Landsmeer, de jongste bewoner van het Big Brother-huis, met een ambulance werd afgevoerd.

Aanvankelijk leek het erop dat de kandidate misselijkheidsklachten had, aldus RTL. "Toen de klachten erger leken te worden, is er direct op een zo veilig mogelijke manier ingegrepen door de productie." In overleg met Jill is toen besloten een ambulance te laten komen.

In het ziekenhuis werd een bloedonderzoek afgenomen, waaruit bleek dat er niets ernstigs aan de hand is. De hevige buikpijn bleek voort te komen uit een verlate menstruatie, aldus de kandidate. "Ik ben heel erg dankbaar voor de goede zorgen en kan niet wachten om het huis weer in te kunnen." RTL bekijkt of en hoe de kandidate coronaproof weer het huis in kan.

Het huidige seizoen van Big Brother is op 4 januari van start gegaan. Kandidate Jill zat op dat moment nog niet in het programma, zij is later naar de villa gekomen. De serie is te streamen via Videoland en dagelijks om 21.30 uur te zien op RTL 5.