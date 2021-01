Astrid de Jong heeft met haar radioprogramma Nachtzuster de Nachtwacht Award gewonnen, zo werd donderdag bekendgemaakt tijdens de uitzending van Spraakmakers op NPO Radio 1.

De radioprijs gaat naar het beste nachtprogramma op de Nederlandse radio. De Jong presenteert Nachtzuster sinds 2010 voor Omroep MAX op NPO Radio 1.

"Nachtzuster is tussen alle programma's die Astrid maakt haar vaste waarde, het programma wat ze nooit zal opgeven", zegt Arjan Snijders, organisator van de prijsuitreiking. "Het programma is al ruim tien jaar een baken voor slapelozen, nachtbrakers, nachtwerkers en liefhebbers die er speciaal een nachtje voor opblijven. Dat zij nu de Nachtwacht Award heeft gewonnen, is een fraaie bekroning van lang volhouden en uniek zijn."

Onder andere Zet 'm op Rutger (Rutger Radstaake, NPO Radio 2), Parels van de Nacht (Kevin van Arnhem, NPO 3FM), RickvanV Doet 2 (Rick van Velthuysen, NPO Radio 2) en Wildgroei (Jeroen Mulder, NPO Radio 2).

In Nachtzuster kunnen luisteraars vragen stellen die andere luisteraars vervolgens proberen te beantwoorden. Het programma werd in 2017 al genomineerd voor de Zilveren Reissmicrofoon.

In 2019 won Onze man in Deventer (NPO Radio 1) van Özcan Akyol de Nachtwacht Award en vorig jaar Martijn Kolkman met zijn show op Qmusic.