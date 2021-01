Ruud de Wild gaat voor zijn nieuwe KRO-NCRV-programma Ingelijst lijsttrekkers ondervragen en portretteren. De radio-dj ontvangt onder anderen Thierry Baudet (FVD), Sigrid Kaag (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) in zijn atelier.

Muziek moet het verbindende onderwerp van de gesprekken gaan vormen. "Muziek is de rode draad in mijn leven, dus ook in mijn kunst. Iedereen heeft wel een bepaalde quote of zin uit een song wat het de soundtrack van zijn of haar haar leven maakt", aldus De Wild.

"In Ingelijst wil ik op zoek gaan naar de werkelijke gelaagdheid van de politicus en die op een grafische manier weergeven. Zoals ik altijd werk. Dit werk moet een letterlijke blauwdruk worden van de hoofdpersoon."

Ook Lilian Marijnissen (SP), Esther Ouwehand (PvdD) en Gert-Jan Segers (CU) zullen het gesprek met De Wild aangaan.

Ingelijst is vanaf maandag 22 februari tot en met 5 maart iedere werkdag na het late NOS Journaal op NPO1 te zien.