Zo'n 2,64 miljoen mensen hebben woensdagavond via de NOS gekeken naar de inauguratie van Joe Biden als de 46e president van de Verenigde Staten. De ceremonie was via NPO1 live te bekijken.

De NOS zond ruim twee uur van de festiviteiten uit, waaronder optredens van Lady Gaga en Jennifer Lopez en de speech die Biden na zijn beëdiging gaf. De ceremonie was ook via onder andere CNN te volgen, maar Stichting KijkOnderzoek heeft geen gegevens over het aantal Nederlandse kijkers dat naar die zender keek.

Donald Trump was niet bij de plechtigheid. Hij besloot daarvan af te zien en naar zijn woning in Florida te vertrekken. Zijn vicepresident Mike Pence was wel in Washington.

Hoewel de kijkcijfers hoog zijn, staat de uitzending niet op de eerste plek in de top 25 van KijkOnderzoek, want naar het NOS Journaal van 20.00 uur keken net iets meer mensen: 2,7 miljoen.

238 Zo verliep de inauguratie van Biden: 'Democratie heeft gezegevierd'

Persconferentie Mark Rutte en Hugo de Jonge

De persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op het ongebruikelijke tijdstip 14.00 uur werd door bijna drie miljoen mensen bekeken. Het gaat om de kijkers verdeeld over drie zenders (NPO1, RTL 4 en SBS6). Naar de livestream op NU.nl keken nog eens ruim 184.000 mensen.

Tijdens de persconferentie maakten Rutte en De Jonge bekend een avondklok in te willen stellen. De Tweede Kamer moet daar echter nog over stemmen. Als de avondklok er komt, zal die waarschijnlijk dit weekend ingaan en gelden van 20.30 uur tot 4.30 uur.