Dennis Schouten vertrekt per direct als verslaggever bij het radioprogramma Veronica Inside, zo laat hij woensdag weten in zijn YouTube-programma RoddelPraat. De presentator moest van de televisie- en radiodirecteur van Talpa, Paul Römer, stoppen met zijn YouTube-show als hij zijn carrière bij Talpa wilde voortzetten, maar Schouten is niet op dit voorstel ingegaan.

"Wij hebben Dennis Schouten gezegd dat we alleen met hem willen blijven werken wanneer hij zich niet meer bezighoudt met content die zich onderscheidt door smakeloze grappen en het kwetsen van mensen", laat een woordvoerder van Talpa aan NU.nl weten.

"Daar willen wij ons niet mee associëren. Die toezegging heeft Dennis niet willen doen, wat betekent dat de samenwerking met hem nu is beëindigd."

Schouten reageert zelf op het nieuws in de nieuwe aflevering van RoddelPraat. "Het was erg intimiderend, het voelde als chantage terwijl ik niet eens onder contract sta bij Talpa", aldus de 25-jarige presentator. "Ik moest met spoed naar hem (Römer, red.) toekomen om vervolgens te horen dat ik ergens mee moet stoppen waar hij helemaal niet over gaat."

RoddelPraat, dat Schouten presenteert met Jan Roos, zorgde onlangs voor ophef toen het presentatieduo een vlog bespotte waarin Glennis Grace haar zieke (en inmiddels overleden) vader bezoekt. Dit heeft Talpa doen besluiten om een punt te zetten achter de samenwerking met de presentator.

De YouTube-show zorgde in het verleden ook al meermaals voor ophef. Het programma stopte eerder na een paar afleveringen nadat het duo beledigende uitspraken deed over transgenderpersonen. Schouten, die op dat moment ook te zien was in de televisieversie van Veronica Inside, werd door Talpa op de vingers getikt en zette de samenwerking met Roos stop.

Het programma op YouTube ging echter toch weer door en Schouten begon begin november 2020, na zijn vertrek bij omroep PowNed, als freelance verslaggever bij het radioprogramma Veronica Inside.