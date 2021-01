Het demissionaire kabinet zal terughoudend zijn met bezoeken van programma's die na het ingaan van de avondklok live op televisie worden uitgezonden. Demissionair premier Mark Rutte zegt wel de mogelijkheid open te houden, omdat hij de programma's belangrijk vindt.

"We zullen daar als kabinet heel terughoudend in zijn. Je kunt ook inbellen of je 's middags laten filmen. Je hoeft niet per se aan tafel te zitten, maar als het moet en ze wat langer met je willen doorpraten, dan vind ik dat dat verstandig is."

Dat zei Rutte woensdag tijdens de persconferentie over de aangescherpte coronamaatregelen. Daarin lichtte hij ook toe waarom deze programma's ondanks de avondklok nog gasten mogen ontvangen.

"Al die actualiteitenprogramma's en journaals zijn ontzettend belangrijk voor de overdracht van informatie. Mensen zijn bezig met wat er gebeurt. De krantenoplages en kijkcijfers stijgen. Wat zijn de maatregelen en welke discussies worden er gevoerd? Dat is ontzettend waardevol."

Rutte grapte aanvankelijk als antwoord op de vraag waarom televisieprogramma's 's avonds wel gasten mogen uitnodigen, dat de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers wel op televisie moest blijven verschijnen.

Maar de premier benadrukte daarna in alle ernst dat de aanwezigheid van deskundigen in de desbetreffende programma's is heel belangrijk is. "Dat willen we mogelijk blijven maken", aldus Rutte.

Avondklok heeft geen grote gevolgen voor avondprogramma's

De woensdag aangekondigde avondklok zal geen grote gevolgen hebben voor Op1 en Jinek, de twee grote talkshows die Nederland kent. Dat laten woordvoerders desgevraagd weten.

"We zijn de afgelopen tien maanden heel flexibel en vindingrijk geworden en maken elke dag een gevarieerde show", zegt Peter van der Vorst, contentdirecteur van RTL. "Als blijkt dat er extra maatregelen nodig zijn, zullen we die toepassen."

Bert Huisjes laat namens omroep WNL weten dat er van Op1 een "sobere versie" wordt gemaakt.

"Er is bij de kijker grote behoefte aan informatie en opinie. Als het kan gaan we door in een sobere versie. Dat betekent dat er misschien iets minder gasten aan tafel verschijnen", zegt hij. Het is volgens hem niet uit te leggen als de studio vol zou zitten terwijl iedereen 's avonds thuis moet blijven.

Ook wordt er gekeken naar andere maatregelen om de veiligheid van gasten en medewerkers te waarborgen. Zo worden de bubbels rond de gasten mogelijk strikter en moeten ze volledig de studio uit voordat er nieuwe gasten binnenkomen.