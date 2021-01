Joe Biden neemt woensdag als 46e president van de Verenigde Staten zijn intrek in het Witte Huis in Washington. NU.nl zet op een rij waar je de inauguratie kunt volgen.

NU.nl

Bij NU.nl is de inauguratie van zowel Biden als vicepresident Kamala Harris vanaf ongeveer 16.00 uur Nederlandse tijd te volgen in een livestream en een liveblog. De ceremonie begint rond 16.30 uur. Tegen 18.00 uur worden Harris en Biden beëdigd, waarna Lady Gaga het Amerikaanse volkslied zingt en onder anderen Jennifer Lopez gaat optreden. Rond 20.00 uur worden Biden en Harris vergezeld door oud-presidenten Barack Obama, George W. Bush en Bill Clinton voor het leggen van een krans bij het graf van de onbekende soldaat

Televisie

NPO1

Op NPO1 begint om 16.50 uur een extra televisie-uitzending rondom de inauguratie, die tot 18.45 uur duurt.

RTL Z

In de studio van RTL Z praten Carien ten Have en amerikanist Koen Petersen over de inauguratie. Zij analyseren samen met Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debat Instituut, de toespraak van Biden. De uitzending duurt van 17.45 tot 19.00 uur.

Radio

NPO Radio 1

Ook op NPO Radio 1 is de inauguratie live te volgen. Dat kan van 17.00 tot 19.00 uur.

Podcast

De Machtsstrijd

In De Machtsstrijd, een samenwerking van NPO Radio 1 en AVROTROS, nemen Maarten Kolsloot en Victor Vlam de luisteraar mee achter de schermen van de strijd om de macht in de Verenigde Staten.



De Dag

In De Dag van NPO Radio 1 is woensdag te horen hoe de weg van Biden naar de Oval Office is verlopen. Amerikadeskundige Michiel Vos vertelt over zijn lange politieke loopbaan.