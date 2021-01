Lange Frans laat via Instagram weten dat zijn nieuwe YouTube-kanaal maandag na ongeveer een dag is verwijderd. Zijn vorige kanaal op het videoplatform werd in oktober ook al verwijderd.

Het is niet bekend waarom het nieuwe YouTube-kanaal van Lange Frans maandag is verwijderd.

Volgens YouTube was de verwijdering in oktober het gevolg van schending van de richtlijnen van het videoplatform. De rapper had in filmpjes verteld dat hij gelooft dat politici een pedofielennetwerk onderhouden.

Arjen Lubach besteedde vervolgens aandacht aan Lange Frans in Zondag met Lubach. De presentator riep YouTube in zijn show op de video's op het kanaal van de rapper te bekijken.