De Amerikaanse vakbond SAG-AFTRA, die honderdduizenden acteurs, journalisten en mediamakers vertegenwoordigt, praat dinsdag over een mogelijk royement van president Donald Trump als lid. Het afpakken van zijn lidmaatschap brengt een mogelijke terugkeer van Trump in televisieprogramma's in gevaar, meldt Deadline.

Voordat Trump president van de Verenigde Staten werd, was hij te zien in populaire televisieprogramma's als The Apprentice en Celebrity Apprentice. Die series produceerde hij ook en zorgden ervoor dat hij een internationale bekendheid werd.

Als hij uit de vakbond wordt gezet, kan hij volgens TMZ niet meer aan dat soort programma's deelnemen. Trump is al sinds 1989 lid van SAG. In 2012 volgde een fusie met AFTRA. Leden kunnen verbannen worden als ze de integriteit en de idealen van de vakbond schenden. Voor een royement is een tweederdemeerderheid nodig.

De vakbond bespreekt Trumps mogelijke uitzetting dinsdag voor het eerst. Het hele proces kan twee weken in beslag nemen. Zo krijgt de president zelf ook nog de kans om zich te verweren. SAG-AFTRA wilde maandag bij Deadline niet reageren.

Bestorming van Capitool gaf doorslag

SAG-AFTRA heeft geen politieke voorkeur en doneert ook niet aan politieke partijen. Wel uitte ze eerder kritiek op Trump, toen die beweerde dat de media "de grootste vijand van Amerika" zijn. Ook duizenden journalisten zijn lid van de vakbond.

De bestorming van het Capitool op 6 januari gaf volgens de Amerikaanse filmsite de doorslag om een royement te bespreken. Door zijn aanhangers op te jutten, heeft Trump de regels van de vakbond geschonden. Een dag na de bestorming keurde SAG-AFTRA de gebeurtenissen in felle bewoordingen af.

De bestorming van het parlementsgebouw heeft er ook toe geleid dat er opnieuw een impeachmentprocedure, een politieke rechtszaak, tegen Trump is opgestart door het Congres.